أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى دعم جهود تعافي الدول النامية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إلى تقديم المساعدات المالية للعديد من الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للاستثمارها في التعافي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال جوتيرش، في اجتماع للأمم المتحدة حول كيفية التعامل مع تداعيات الجائحة، إن "الجائحة أظهرت مدى هشاشتنا.. نحن نواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب فيروس دقيق، نحن نحتاج إلى التعامل مع الأزمة بالوحدة والتضامن، وأحد العناصر الأساسية للتعاون هو الدعم المالي".

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية، إلى التحرك في مجالات مثل زيادة السيولة النقدية المتاحة عالميا ووقف التحركات غير القانونية للأموال ومعالجة أزمة الديون في الدول المتعثرة ماليا.

وأضاف جوتيرش: "الكثير من الدول النامية والدول ذات الدخل المتوسط تعاني بالفعل من عبء الديون أو ستعاني منه في وقت قريب بسبب الركود العالمي".

وقال جوتيريش: "لا يجب أن يكون تخفيف الديون مقصورا على الدول الأقل تنمية. يجب توسيع نطاقه ليشمل كل الدول النامية وذات الدخل المتوسط التي لا تستطيع الاقتراض من أسواق المال حاليا".

يذكر أن اجتماع الأمم المتحدة عقد بمشاركة أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة وبرئاسة كل من رئيسي وزراء كندا جاستين ترودو وجاميكا اندرو هولنيس.