إف بي آي: اتهام رجل أمريكي بدعم داعش والتخطيط لهجوم

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(د ب أ)

أعلنت سلطات إنفاذ القانون الأربعاء عن اتهام رجل في ولاية فلوريدا الأمريكية بمحاولة توفير دعم مادي لتنظيم داعش، وأنه يشتبه في قيامه بالتخطيط لهجوم.

واعتقل الرجل، ويدعى محمد ممتاز الأزهري /23 عاما/ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا في 24 أيار/مايو عندما حصل على أسلحة وخطط لاستخدامها في هجوم.

وقالت السلطات إن الأزهري بحث في عدة مناطق عن هجوم محتمل بإطلاق نار ، بما في ذلك متنزه هانيمون آيلاند.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام أن المشتبه به كان قد اتُهم سابقا في السعودية بمحاولة الانضمام إلى منظمة إرهابية في سورية.

وفي حال إدانته، يواجه الأزهري حكما بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما.

ولم يتسن الاتصال بمحامي الأزهري على الفور للتعليق.