 القوات المسلحة السودانية: البرهان وطاقمه بخير وصحة جيدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة السودانية: البرهان وطاقمه بخير وصحة جيدة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 مايو 2020 - 4:26 م | آخر تحديث : الخميس 28 مايو 2020 - 4:26 م

قالت القوات المسلحة السودانية، إن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وطاقمه بخير وصحة جيدة ويزاول مهامه بصورة اعتيادية.

ونفت القوات المسلحة السودانية، في تصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك "فيسبوك"، إنه لا أساس من الصحة لما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، وأعضاء وأمين عام المجلس، نعوا السفيرة المهندسة نجوى عباس قدح الدم المستشارة بمجلس السيادة، التي توفيت أمس.

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