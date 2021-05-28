24 لاعبا في قائمة أسوان استعدادا للاتحاد بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري اليوم الجمعة، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الممتاز.

ويدخل أسوان هذه المباراة محتلا المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد بالمركز الثامن برصيد 31 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

وضمت القائمة 24 لاعبا كالتالي: «طلعت الجبلاوي، خالد وليد، أحمد سالم صافي، محمد جابر، محمود شبانة، عبدالعزيز موسي، أحمد عبدالظاهر، عمرو الحلواني، أشرف مجدي، أحمد الالفي، الحسيني سمير، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، أحمد خالد، محمد اسامة، ايجبتور، أحمد صغيري، سولمون منساة، أحمد دحروج، حمزة مجدي، صلاح الدين يحيي، عمرو رضا، أحمد بلية».