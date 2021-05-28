محافظ كفرالشيخ يشيد بمشاركة طلاب تربية نوعية في تجميل شارع إبراهيم المغازى

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بمشاركة طلاب وطالبات كلية التربية النوعية، في تزيين عدد من شوارع المحافظة، والرسم على الأكشاك الكهربائية، ومنها شارع إبراهيم المغازي بعد تحويله لاتجاه واحد، وإعادة رصفه بطبقة الأسفلت، وأمام المحال بالأنترلوك، بالتعاون مع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية.



وقالت عميد كلية التربية النوعية، إن اللوحات التي يرسمها الطلاب لوحات تجريدية مستوحاة من البيئة المصرية وخاصة البيئة القروية بمحافظة كفر الشيخ، موضحة أن 32 طالبا وطالبة شاركوا في أعمال رسم 3 جداريات، في إطار تطوير شارع إبراهيم المغازى، ضمن بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة، كما سبق مشاركة طلاب الكلية قسم التربية الفنية في تزيين جدران الشوارع والمدارس والمصالح الحكومية وميادين مصيف بلطيم.