ضبط مدير مصنع قام بإعادة تصنيع البطاريات المستعملة وطرحها للبيع على إنها أصلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مدير مصنع لقيامه بإعادة تصنيع البطاريات المستعملة وطرحها للبيع على إنها أصلية خلافا للحقيقة .

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قد تمكنت من ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج بطاريات السيارات "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة قسم شرطة الوراق) لقيامه بإعادة تصنيع البطاريات المستعملة بتغيير ألواح الرصاص بأخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية وإستخدام علامات تجارية لماركات عالمية، وطرحها للبيع بمحلات بيع بطاريات السيارات على إنها أصلية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المصنع، تم العثور بداخله على (1050 بطارية سيارة، 2400 كيلو جرام قالب رصاص غير مطابق للمواصفات القياسية، مواد التصنيع)، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.



