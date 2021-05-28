استدعاء معلول وثنائي الزمالك لمعسكر تونس

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أعلن منذر الكبير، المدير الفني للمنتخب التونسي قائمة الفريق المستدعاه لخوض المعسكر المقبل في فترة التوقف الدولي القادمة.

ويخوض المنتخب التونسي 3 مباريات ودية في فترة التوقف ستكون أمام منتخبات الجزائر والكونغو الديموقراطية ومالي.

وشهدت القائمة استدعاء علي معلول، لاعب الأهلي، وثنائي الزمالك فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري، فيما غاب فخر الدين بن يوسف، نجم الإسماعيلي.

وجاءت قائمة المنتخب التونسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - عاطف الدخيلي - معز بن شريفية - معز حسن.

الدفاع: ياسين مرياح - ديلان برون - منتصر الطالبي - عمر الرقيق - محمد دراجر - وجدي كشريدة - علي معلول - أسامة الحدادي - علي العابدي - آدم باللامين.

الوسط: سيف الدين الخاوي - إلياس السخيري - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري - محمد علي بن رمضان - عيسى عيدوني - حمزة رفيعة - نعيم السليتي - أنيس بن سليمان.

الهجوم: يوسف المساكني - وهبي الخزري - سيف الدين الجزيري - سيباستيان توناكتي - عصام الجبالي - علي يوسف.