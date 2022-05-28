 وفاء عامر ضيفة فاطمة مصطفى على «إذاعة 9090».. الخميس - بوابة الشروق
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وفاء عامر ضيفة فاطمة مصطفى على «إذاعة 9090».. الخميس

وفاء عامر
وفاء عامر
أحمد علاء
نشر في: السبت 28 مايو 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 28 مايو 2022 - 10:37 م

تحل الفنانة وفاء عامر، ضيفة على برنامج «الراديو بيضحك» عبر إذاعة 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وذلك في السادسة من مساء الخميس المقبل.

وتتطرق وفاء عامر خلال الحلقة، إلى كواليس وأسرار عديدة حول أدوارها خلال دراما رمضان الماضي، سواء في مسلسل جزيرة غمام، أو مسلسل راجعين يا هوى، أو مسلسل بيت الشدة والتي حققت من خلالهم نجاحاً كبيراً خلال مارثون دراما رمضان بثلاث شخصيات مختلفة تمامًا.

وتكشف وفاء عامر كواليس الأعمال الثلاثة وكيف استعدت لهم وكيف استقبلت نجاح هذه الشخصيات.

كما تتحدث وفاء أيضا عن الأعمال الفنية الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة.

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