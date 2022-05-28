اليمن: الحوثيون يهددون باستئناف العمليات العسكرية



هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، باستئناف عملياتها العسكرية، متهمة التحالف الذي تقوده السعودية" بالتنصل من "التزاماته في تنفيذ بنود الهدنة الأممية التي تشارف على الانتهاء.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، بمسؤولين في حكومة الحوثيين الغير معترف بها دوليا، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.



وأدان المشاط ممارسات من وصفها بـ "دول العدوان(التحالف) بإرسال طائرات تجسسية إلى أجواء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات".



واعتبر المشاط ذلك " خرقاً سافراً للهدنة وعملاً عدوانياً يتناقض كليا مع ادعاءاتها بالحرص على السلام”.



وشدد المشاط على ضرورة التزام "دول العدوان بما تضمنته الهدنة وتنفيذ كافة بنودها بما يؤدي إلى المزيد من المعالجات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب اليمني”.



وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين إلى أنه في حال لم تفِ "دول العدوان بالتزامها بالهدنة الأممية المعلنة، فإن قواتهم جاهزة للقيام بواجباتها".



وكانت ميليشيا الحوثي أوقفت عملياتها العسكرية باتجاه السعودية والإمارات، منذ سريان الهدنة مطلع نيسان/أبريل الماضي.



من جانبه، أكد مجلس القيادة الرئاسي، التزام ضبط النفس بما يخدم استمرار الهدنة الأممية، متهما الحوثيين بالتعنت في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.



جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس وأعضاء المجلس، بالعاصمة بالمؤقتة عدن، للاطلاع على تقارير الوضع العسكري والاقتصادي في البلاد.



ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، قدم وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، تقريرا حول "خروقات الميليشيا الحوثية للهدنة الأممية في مختلف الجبهات".