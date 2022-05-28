وزير الصحة الماليزية: لا حاجة لإغلاق الحدود بسبب جدري القرود



أفادت الحكومة الماليزية بأنها لا تعتزم إغلاق حدود البلاد برغم تسجيل نحو 200 حالة إصابة بجدري القرود على مستوى العالم.



وقال نائب وزير الصحة نور عزمي غزالي إن الحكومة شددت الفحوص الطبية في كل نقاط الدخول الكبرى، خاصة بالنسبة للمسافرين القادمين من دول تم تسجيل حالات بجدري القرود فيها، حسبما ذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.



وأوضح أن ذلك يتم لضمان عدم دخول المرض إلى ماليزيا.



وذكر نور عزمي أن البلاد مستعدة تماما للتعامل مع الفيروس رغم عدم تسجيل أى حالات حتى الآن في ماليزيا.



وذكر أنه ليست هناك حاجة فورية لفرض أي إجراءات جذرية مثل إغلاق الحدود.