رئيس الوزراء الفلسطيني يزور مصر غدا الاثنين

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، أن رئيس وزرائها محمد اشتية سيزور العاصمة المصرية القاهرة غدا على رأس وفد وزاري.

وذكر بيان حكومي أن الزيارة، التي ستستمر لثلاثة أيام، ستتضمن توقيع عدد من الاتفاقيات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين فلسطين ومصر.

وبحسب البيان، فإن اشتية سيجري مع المسئولين المصريين مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ويضم الوفد وزراء الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والصحة، والمواصلات، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي، والأوقاف، وسلطة الطاقة، ومسؤولين آخرين.

كما يضم الوفد عددا من رجال الأعمال الذين سيبحثون مع نظرائهم المصريين فرص إقامة تعاون مشترك، بما يعزز التبادل التجاري بين فلسطين ومصر في جميع المجالات.

وكان اشتية زار مصر على رأس وفد وزاري في العاشر من أكتوبر الماضي ضمن جولة عربية شملت كذلك العراق والأردن.