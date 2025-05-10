وزير الإسكان يتابع استعدادات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لفصل الصيف

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح؛ لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة استعدادا لفصل الصيف، ولاسيما في إطار التوسعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بمقر الجهاز، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، الطاقة الإجمالية لتغذية محافظة مطروح بإجمالي ٤٧٥ الف م٣/يوم، وموقف محطات تحلية مياه البحر بالمحافظة بواقع ٦ محطات بإجمالي ٢٠٥ ألف م٣/يوم وعدد ٥ محطات تحلية لمياه الآبار، كما تناول موقف محطات معالجة الصرف الصحي بمدينة مرسي مطروح، بواقع ٦ محطات.

وتابع المهندس شريف الشربيني سبل تطوير الأداء ورفع مستوي الخدمة من خلال مراكز خدمة العملاء، وتحسين وتطوير خدمات البنية التحتية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، ومن بين هذه الخدمات تأتي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي كأحد أهم الأولويات حيث قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بإنشاء ۱۲ مركز خدمة عملاء متطور بمختلف مراكز المحافظة .

كما استعرض الاجتماع موقف تركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع، حيث ركبت الشركة ٥٩١٢٠ عدادا مسبوق الدفع بنسبة ٥٦% بمختلف مراكز المحافظة، بجانب تطوير منظومة مراقبة وضمان الجودة، وجار تجهيز المعمل المركزي، فضلا عن توفير ١١ معملا فرعيا ومعامل محطات (مياه وصرف)، ووصلت نسبة عينات مياه الشرب المطابقة إلى ٩٨٪.