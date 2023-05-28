لكن كالاهان ذكرت أن قاعدة أردوغان الشعبية "تتلاشى"، بعد أن حقق أدنى مستوى من الحشد الشعبي في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، رغم فوزه بفارق ضئيل على منافسه كمال كليجدار أوغلو.

واعتبرت أنه في حال فاز اليوم، سيبقى على رأس بلد يواجه العديد من الأزمات العميقة، التي صنعها إلى حد ما بيديه، وفق قول الكاتبة.

ووصفت كالاهان تركيا بأنها "ضعيفة ومحطمة اقتصاديا"، وتعاني من تضخم متصاعد مع تراجع قيمة العملة المحلية. وأشارت إلى تداعيات زلزال فبراير المدمر الذي قتل عشرات الآلاف.

وقالت إن القضاء "مدمر ومضطهد بعد عمليات التطهير التي قام بها أردوغان" ، وإن معاداة الليبرالية تتصاعد وليس أمام البلاد أي فرصة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب.

وتابعت بالقول إن "انتصارات سياسة أردوغان الخارجية"، تتناسب مع قاعدته الشعبية، لكنها لا تحقق الاستقرار والازدهار والنمو على المستوى المحلي.

وذكرت الصحفية أن تركيا تسيطر على أجزاء من الشمال السوري، لكن "أعدائها اللدودين" - السوريون الأكراد - ما زالوا يسيطرون على أجزاء واسعة على حدود تركيا الجنوبية، الأمر الذي يعرض أمنها القومي لخطر، بحسب كالاهان.