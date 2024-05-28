تنطلق غدا، فعاليات الدورة الـ 16 من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، المقام بدولة البحرين، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والفنانين العرب؛ لبحث سبل التعاون بين الدراما العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.

ويعقد غدا، ضمن فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "الدراما الخليجية بين جيلين"؛ لمناقشة التحديات التي واجهت الدراما الخليجية خلال العقدين الماضيين، وأيضا دور الصحافة وتأثير المرأة تجاه الدراما، وأهم الرؤى والمقترحات لتطوير الدراما الخليجية.

ويناقش في هذه الجلسة عدد من الفنانين من دول عربية مختلفة، وهم: الفنان عبدالإله السناني، رئيس مهرجان الرياض للمسرح، والفنان والمنتج الإماراتي أحمد الجسمي، والفنانة ريم أرحمة، والفنان جاسم النبهان، ويدير الحوار الإعلامية سهى الوعل.

جدير بالذكر أن ‬مهرجان‭ ‬الخليج‭ ‬للإذاعة‭ ‬والتلفزيون قد انطلق‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت عام 1980، ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬التعريف‭ ‬بالإنتاج‭ ‬الإذاعي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬هامة‭ ‬لتنظيم‭ ‬لقاءات‭ ‬فكرية‭ ‬وفنية‭ ‬بين‭ ‬القيادات‭ ‬الإعلامية‭ ‬العربية؛ ‬لتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬حول‭ ‬أساليب‭ ‬الإنتاج‭ ‬الإذاعي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬ومشكلاته،‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬التلفزيونية‭ ‬العربية،‭ ‬ويعد‭ ‬المهرجان‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬إعلامي‭ ‬خليجي‭ ‬تتنافس‭ ‬فيه‭ ‬التلفزيونات‭ ‬والإذاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬لنيل‭ ‬الجوائز،‭ ‬مما‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬والإنتاج‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية.