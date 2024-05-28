شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ضرورة تحريك الدعم بعض السلع والخدمات، قائلا: «لابد من تحريك ولو بسيط في الأسعار، لأن هذا الوضع من الصعب جدًا أن يستمر إلى ما لانهاية، لأن استمرار هذا الوضع سيصل بنا إلى مرحلة قد لا نستطيع الوفاء بالاحتياجات الأساسية».

ونوه خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن رفع الدعم عن بعض السلع أو الخدمات؛ سيكون بشكل تدريجي، مع الحرص على استمرار الدعم على بعض السلع الأساسية، قائلا: «سيراعى استمرار الدعم على بعض السلع الاساسية مثل السولار والخبز، وفي كل الأحوال لن يترك المواطن محدود الدخل ليواجه تلك الارتفاعات بمفرده».

وأكد أن الدولة تدرك أن رفع الدعم عن السولار سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع، موضحا أن أي قرار في هذا الشأن سيكون مدروسًا، وفي إطار منظومة متكاملة؛ لضمان عدم التأثير على ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى حرص الحكومة على ضبط أسعار السلع في الأسواق، مستشهدًا بنجاحها في ضبط الأسعار خلال الفترات الماضية التي شهدت تحريكا لأسعار الوقود، والتي تلتها انخفاضات بأسعار السلع في الأسواق.

وشدد أن تحريك الدعم لا يعني التخلي عن المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، قائلا: «عندما تقوم الدولة بتحريك الدعم، فهذا لا يعني أنها تترك المواطن لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولكن هناك وسائل مكملة تستخدمها لضبط أسعار السلع قدر المستطاع، ومنح الفرصة للمواطن لتحمل النسبة الضئيلة من تحريك الدعم».