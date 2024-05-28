مقتل 4 أشخاص جراء انهيار جزئي لمبنى سكني في الصين

لقي أربعة أشخاص حتفهم بينما تتلقى فتاة رعاية طبية مكثفة إثر انهيار جزئي لمبنى سكني يوم الاثنين في مدينة تونجلينج شرقي إقليم أنهوي الصيني، وفقا للسلطات المحلية.

وانهار الجانب الغربي من المبنى المكون من خمسة طوابق، الواقع في بلدة داتونج في منطقة جياوتشو بإقليم آنهوي بشرق الصين، في حوالي الساعة 0140 ظهر الاثنين. وأشارت التحقيقات الأولية إلى عدم معرفة مصير خمسة أشخاص، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وبعد عمليات البحث والإنقاذ الشاملة، تم العثور على جميع الأشخاص الخمسة المفقودين صباح اليوم الثلاثاء. وتم تأكيد وفاة أربعة منهم، بينما تتلقى فتاة / 12 عاما / العلاج الطبي المكثف حاليا، وفقا لحكومة المنطقة.

وقامت السلطات بإجلاء سكان آخرين حيث لا تزال أجزاء من المبنى معرضة للانهيار. وتسير عمليات إزالة المخاطر في الموقع ومعالجة الآثار والتحقيق في سبب الانهيار بشكل منظم.