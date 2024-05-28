لودريان يصل إلى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من المسئولين اللبنانيين

وصل بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان على رأس وفد فرنسي في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن في يونيو الماضي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، ممثلا شخصيا له من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان والتمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكانت قد انتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون في 31 أكتوبر عام 2022.

ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد.