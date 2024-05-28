أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 503 آلاف و800 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 503 ألف و800 جندي، بينهم 1460 جندبا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7692 دبابة، منها 21 دبابة أمس الاثنين، و14858 مركبة قتالية مدرعة و13029 أنظمة مدفعية و1085 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و815 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 357 طائرة، و326 مروحية، و10482 طائرة مسيرة، و2221 صاروخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17740 من المركبات وخزانات الوقود، و2122 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.