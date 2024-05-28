البحرية التونسية تنقذ 153 مهاجرا بعد تسرب المياه إلى قاربهم

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أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، إنقاذ 153 مهاجرا من الغرق إثر تسرب المياه إلى قارب كان يقلهم قبالة سواحل العاصمة.

وأنقذت البحرية التونسية المهاجرين وجميعهم تونسيون، على بعد 20 ميلا من ميناء حلق الوادي، بعد تلقيها إشعارا منهم ببداية غرق القارب.

ويجري اعتراض المهاجرين غير النظاميين بشكل يومي على السواحل التونسية في محاولتهم للوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة.

ويشارك في الرحلات أعداد كبيرة من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتضغط إيطاليا والاتحاد الأوروبي لتفادي تكرار موجات الهجرة القياسية من سواحل تونس في 2023، والتي غادرها قرابة 100 ألف من بين أكثر من 150 ألف نجحوا في الوصول إلى السواحل الإيطالية.