صحة غزة تعلن خروج المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الثلاثاء، خروج كلا من المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في محافظة رفح عن الخدمة، في ظل استمرار وتوسيع التوغل الإسرائيلي الهمجي في محافظة رفح.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال مستمر في استهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، والتي ألحقت بها أضرارًا بالغة، وأدت إلى استشهاد عدد من الطواقم الصحية العاملة فيها وصعوبة وصول المواطنين إليها.

وتابعت: «الأمر أدى بداية إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني (2)، ومستشفى الكويت التخصصي عن الخدمة».

وأكدت أنه «لم يتبقَ سوى مستشفى تل السلطان للولادة يصارع من أجل البقاء والاستمرار في تقديم الخدمة للمرضى في محافظة رفح».

وناشدت كل المؤسسات الدولية والأممية ضرورة توفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية العاملة وسيارات الإسعاف كافة من بطش وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.

وتجدّد قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والجوي العنيف منذ ساعات الليل الماضية، وحتى ساعات صباح اليوم الثلاثاء، في مدينتي رفح وغزة، مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل «وفا»، باستشهاد سبعة مواطنين، وإصابة آخرين، جراء قصف مدفعي استهدف خياما للنازحين في محيط بركسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، بمنطقة تل السلطان شمال غرب مدينة رفح.

وارتقت مواطنة وأصيبت أخرى، نتيجة قصف الاحتلال شقة سكنية غرب مدينة رفح، مع تواصل استهداف المنازل في مناطق متفرقة بحي تل السلطان.

كما شهد محيط منطقة دوار زعرب في رفح قصفا عنيفا من الدبابات المتوغلة، تزامنا مع أصوات إطلاق نار، وتحليق مكثف من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في الأجواء.

وبدأت أفواج من العائلات بالنزوح خارج مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع شروق الشمس، خوفا من القذائف، باتجاه المناطق الساحلية الغربية لمدينة خان يونس ووسط القطاع، تحديدا غرب مدينة دير البلح.

كما تتقدم آليات الاحتلال العسكرية في محيط دوار زعرب، واستهداف مبنى المستشفى الإندونيسي في رفح بقذيفة مدفعية.

وطال قصف مدفعي إسرائيلي حارة طباسي وبريكة وزعرب وشارع الزر والمستشفى الإندونيسي وعيادة تل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي جباليا شمال القطاع، استهدف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين، أثناء محاولتهم العودة إلى منطقة الفالوجا، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، وصفت بعضها بالخطيرة.

وشرق مدينة غزة، استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الغصين في منطقة بني عامر بحي الدرج.