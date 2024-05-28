أعلن محمد حافظ ، والد ياسين حافظ لاعب الزمالك مواليد 2005، بأن نجله سيرحل عن القلعة البيضاء من أجل اللعب في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد حافظ، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" لا نقبل التشكيك في انتمائنا لنادي الزمالك ، تم إبلاغ ياسين مع بداية الموسم بإيقافه 5 مباريات دون سبب، وياسين حافظ استبعد من دورة زد بفعل فاعل".

أضاف والد زوجة إمام عاشور لاعب الأهلي، إن بعض المدربين في الزمالك يريدون إشعال الأزمات حول ياسين حافظ، ولم يتم إخبارنا بأي شئ رسمي من جانب الزمالك وابني سيلعب في الامارات في الفترة المقبلة".

تابع:" ياسين حافظ تلقى عرضا من الإمارات وغير مرتبط بعقد مع الزمالك ويحق له الرحيل، وهناك أيادي خفية في نادي الزمالك منعت انضمام ياسين حافظ إلى المنتخب".