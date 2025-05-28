عناصر أمريكية وإسرائيلية ملثمة تستهزئ بمجاعة فلسطينيي غزة

• أثناء توزيع "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا مساعدات في غزة

أثارت مشاهد مصورة من نقطة توزيع مساعدات خاصة بـ "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشبه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد بصور التقطت في معسكرات الاعتقال النازية.

وجاءت هذه الصور عقب إعلان المؤسسة المدعومة أميركياً وإسرائيلياً عن بدء توزيع مساعدات إنسانية في غزة، حيث شهدت النقطة الواقعة جنوبي القطاع تدفق آلاف الفلسطينيين دفعة واحدة، ما أدى إلى حالة من الفوضى العارمة.

وأطلق أفراد الأمن التابعون للشركة الأمريكية في نقطة المساعدة، النار في الهواء لتفريق آلاف الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون منذ ساعات للحصول على طرد غذائي.

واضطر آلاف الفلسطينيين الذين قدموا إلى المنطقة طلبا للمساعدة بعد تجاوز كيلومترات، إلى مغادرة المنطقة خاليي الوفاض في حالة من الذعر.

وتُظهر صورة انتشرت على مواقع التواصل، آلاف الفلسطينيين وهم ينتظرون خلف أسوار وأسلاك شائكة داخل أقسام مغلقة، ما أعاد للأذهان صوراً شهيرة من معسكر "أوشفيتس" النازي في بولندا عام 1945.

وفي أحد المقاطع المصوّرة، يظهر شخص ملثم موظف في منطقة توزيع المساعدات، وهو يقوم بحركات ساخرة تجاه الحشود، بينما يقف آلاف الفلسطينيين خلف الأسوار بانتظار الدخول إلى نقطة المساعدات.

وكتب أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي ويدعى مصعب أبو طه: "معسكر اعتقال. إهانة الناس الذين يعانون الجوع منذ 86 يومًا. هذا عار العالم".

من جانبها قالت سنا سعيد: "مرتزق أمريكي جزء من مؤسسة إغاثة غزة يدير عملية جمع الفلسطينيين الجائعين في معسكر اعتقال من أجل توزيع الطعام عليهم".

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ 2 مارس بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء.

واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة إغاثة غزة" الإسرائيلية الأمريكية المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق جنوب قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.

لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.