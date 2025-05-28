زيلينسكي يتعهد بزيادة إنتاج الأسلحة الأوكرانية

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يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوسع في صناعة بلاده للأسلحة للتصدي للغزو الروسي الشامل.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور اليوم الثلاثاء إن روسيا لا بد أن تشعر أن كل جرم ارتكبته ضد أوكرانيا سيتم الرد عليه.

وقال إن العناصر الرئيسية المطلوبة هى المسيرات وطائرات الاعتراض والصواريخ الجوالة والصواريخ الباليستية. وشدد على أن أوكرانيا يجب أن تنتج كل شيء.

وأوضح زيلينسكي أن مئات الشركات في البلاد تعمل بالفعل في قطاع الأسلحة.

وأضاف أن الحكومة تستعد أيضا لاتفاقات استثمار مع الشركاء الأوروبيين لنقل المزيد من الإنتاج العسكري إلى أوكرانيا، مع التركيز على الأسلحة غير المأهولة وطويلة المدى.