اتحاد عمالي يوناني يحتج على مؤتمر تنظمه سفارة إسرائيل بأثينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظم اتحاد عمالي يوناني تابع للحزب الشيوعي، الأربعاء، احتجاجا أمام فندق تنظم فيه السفارة الإسرائيلية مؤتمرا يخاطب عالم الأعمال، بسبب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام يونانية، فإن اتحاد العمال "بامي" التابع للحزب الشيوعي، نظم احتجاجه وألقى طلاء أحمر على باب الفندق الذي يستضيف المؤتمر.

وأضافت أن السفارة خططت لعقد المؤتمر في قاعة تابعة لغرفة التجارة والصناعة، ونظرا لردود الفعل المتصاعدة ضد المؤتمر، نقل إلى أحد الفنادق.

وقل مسئولون نقابيون في تصريحات صحفية من أمام الفندق "ندين الإبادة الجماعية في غزة، ندين هذه الكارثة الجماعية".

وعبّر أعضاء النقابة عن رد فعلهم الغاضب بإلقاء طلاء أحمر على باب الفندق، وطالبوا الحكومة اليونانية بعدم دعم إسرائيل.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.