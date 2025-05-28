أردوغان: سنتصدى لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، تصميم أنقرة على مواصلة الدفاع عن حقوق الأطفال والأبرياء الذين يقتلون في قطاع غزة، والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في قمة ثلاثية بمدينة لاتشين في أذربيجان إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن تطورات المنطقة تظهر مدى أهمية التضامن بين تركيا وأذربيجان وباكستان.

وقال: "مصممون على مواصلة الدفاع عن حقوق الأطفال والناس الأبرياء الذين يُقتلون في غزة، وسنتصدى لمحاولات زعزعة استقرار المنطقة".

ودعا أردوغان العالم إلى "زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتثبيت وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الفلسطيني المحاصر"، مشددا على أن "التضامن وتطوير قدرات التحرك المشترك بين تركيا وأذربيجان وباكستان أمام التحديات ليس خيارا بل ضرورة".

أما بشأن التوتر الهندي الباكستاني، أعرب الرئيس التركي عن أمله أن يتحول وقف إطلاق النار المعلن إلى سلام دائم، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم المساهمة اللازمة في هذا الخصوص.

وأضاف: "نأمل أن تصبح الأراضي الأذرية المحررة بعد 30 عاما من الاحتلال مركزا للاستقرار والازدهار والتنمية".

وأشار إلى أن "تركيا وأذربيجان وباكستان ستساهم معا في مشاريع مثل طريق التنمية والممر الأوسط وممر النقل بين الشمال والجنوب".