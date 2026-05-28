سادت حالة من الحزن بين أهالي حي المسلة بمحافظة الفيوم؛ عقب إعلان وفاة الحاج محمود أبو خلف مسعود، البالغ من العمر 67 عاما، أثناء أدائه مناسك الحج بالأراضي المقدسة، ليُعد أول حاج من أبناء المحافظة يتوفى خلال موسم الحج الحالي.

وتوفي الحاج أثناء مشاركته في رمي الجمرات بمشعر منى، إثر تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، ليسقط وسط حالة من الصدمة بين مرافقيه والحجاج المتواجدين بالمكان، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ودفن الجثمان بالأراضي المقدسة.

وقال نجل الراحل، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن والده كان يؤدي فريضة الحج للمرة الأولى في حياته، بعد سنوات طويلة من التمني والدعاء بأن يرزقه الله زيارة بيت الله الحرام، مؤكدا أنه كان يعيش حالة كبيرة من السعادة منذ إعلان سفره للحج.

وأضاف: "والدي كان سعيدا جدا قبل السفر، وكان بيستعد للحج بكل حب، ودايما يقول إنه مستني اللحظة دي من سنين، وكان يشعر براحة وسكينة كبيرة لأنه أخيرا هيؤدي الفريضة".

وأوضح أن والده سافر برفقة زوجته لأداء مناسك الحج، وكان حريصا على أداء جميع المناسك وسط أجواء روحانية، مشيرا إلى أن الأسرة كانت على تواصل دائم معه للاطمئنان عليه.

وأشار إلى أن والده تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء رمي الجمرات، وتمت محاولة إسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، مضيفا: "خبر وفاته كان صدمة كبيرة لنا جميعا، لكنه رحل في أطهر بقاع الأرض وهو يؤدي فريضة كان يحلم بها طوال عمره".

وأكد نجل الحاج أن الجثمان دُفن فجر اليوم بمدافن المعيصم بمكة المكرمة، وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، وسط دعوات الحجاج له بالرحمة والمغفرة.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الفيوم حالة من الحزن عقب تداول خبر الوفاة، حيث حرص الأهالي وأصدقاء الراحل على نعيه والدعاء له، مؤكدين أنه كان يتمتع بحُسن السيرة والسمعة الطيبة بين الجميع.