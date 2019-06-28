نائب الرئيس اليمني يطلع على سير عمل مؤسسات الإعلام الرسمية

اطلع نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع وزير الإعلام معمر الإرياني على سير عمل الوزارة وبقية مؤسسات الإعلام الرسمي.

استمع نائب الرئيس خلال اللقاء وفقا لموقع (سبتمبر نت) الإخباري التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى نتائج الزيارات والمشاركات الخارجية ومنها الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية والأنشطة واللقاءات التي أجريت على هامشها مع مختلف الجهات والشخصيات بهدف إيصال رؤى الشرعية وما تخوضه بلادنا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبدعم الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية من معركة عروبية وطنية لاستعادة الدولة ودحر الانقلاب المدعوم من إيران.

وأشاد نائب الرئيس اليمني بالجهود المبذولة، منوهاً إلى الأهمية البالغة التي يلعبها الإعلام في وقتنا الحالي حيث تتضاعف فيه كمية التضليل والدعاية والحملات المضادة ضد أبناء الشعب اليمني والأحرار من أبطال الجيش وقيادة الشرعية والتي تتبناها أدوات الانقلاب الدعائية، الأمر الذي يتطلب جهوداً مضاعفة من قبل إعلامنا الرسمي للتعزيز من وعي المواطنين والتعبئة والتنوير لمواجهة الميليشيا الحوثية وأدواتها المختلفة.

واستعرض وزير الإعلام اليمني -خلال اللقاء- عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالوزارة وبمؤسساتها الرسمية المختلفة.