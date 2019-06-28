الصين تدعو إلى تعزيز التعاون مع هولندا

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" اليوم إلى المزيد من التعاون متبادل النفع بين بكين وهولندا.

وقال تشيانغ -خلال محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" في العاصمة (بكين)- إن هولندا تعد ثاني أكبر شريك تجاري للصين في الاتحاد الأوروبي، وإن البلدين يتمتعان بآفاق تعاون واسعة، وإن الصين مستعدة للعمل مع هولندا لتعزيز التبادلات على جميع المستويات وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة واستغلال إمكانيات التعاون والتواصل والتنسيق بشكل وثيق في القضايا الدولية والإقليمية، والتحديث المستمر للعلاقات الثنائية.

وأضاف أنه في مواجهة تزايد والشكوك وعدم الاستقرار في العالم، فإن الصين مستعدة لتعزيز التضافر مع هولندا في استراتيجيات التنمية مع هولندا، وتوسيع الانفتاح ثنائي الاتجاه، وتوفير بيئة أعمال منفتحة وشفافة وغير تمييزية أمام الشركات من البلدين، للإسهام في النمو الاقتصادي العالمي.

وحث تشيانغ على تعزيز التعاون مع هولندا في مجالات رئيسية مثل التجارة والاستثمار والابتكار والطاقة النظيفة والزراعة وأسواق الطرف الثالث، من أجل تحقيق نتائج مربحة للطرفين.

وتابع: إن الصين تولي أهمية قصوى للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتدعم بشدة عملية التكامل الأوروبي، مشيرا إلى أن الصين ستعمل مع الاتحاد لتنفيذ نتائج اجتماع قادة الصين والاتحاد الأوروبي وتسريع مفاوضات اتفاق الاستثمار والتوصل إلى اتفاق المؤشرات الجغرافية كما هو مقرر، والحماية المشتركة للتعددية والتجارة الحرة، وتدعيم التنمية الشاملة والحفاظ على السلام والاستقرار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته" إن زيارة نظيره الصيني إلى هولندا العام الماضي ضخت زخما جديدا في تنمية العلاقات الثنائية، مؤكدا أن هولندا مستعدة لبذل جهود مشتركة مع الصين لتعزيز التعاون وتدعيم التعددية والحفاظ على النظام الدولي، وذلك في مواجهة ضغوط التراجع التي يواجهها الاقتصاد والتجارة العالميان.