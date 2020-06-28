لا وفيات بكورونا في مدريد للمرة الأولى منذ بداية الأزمة

أعلنت عمدة مدريد إيزابيل دياز أيوسو -اليوم الأحد- عدم تسجيل أية حالات وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الإسبانية -والمدينة الأكثر تضررا من الجائحة في البلاد- للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.

وكتبت أيوسو، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أخبار عظيمة: مثّل الأمس أول يوم لا تسجل فيه مدريد أية وفيات بسبب كوفيد-19. معا يمكننا تأكيد عدم حدوث ذلك الكابوس مجددا.

وتعد إسبانيا إحدى أكثر دول أوروبا والعالم تضررا من الجائحة، حيث سجلت السطات فيها حتى اليوم أكثر من 28 ألف حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، بينما سُجلت أكثر من 195 ألف إصابة مؤكدة، شاملة المتوفين والمتعافين.