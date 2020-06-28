تحالف ميركل يسعى لتقليل الهجرة القادمة من غرب البلقان بسبب كورونا

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي يسعى إلى الحد من هجرة العمالة غير المتعلمة القادمة من غرب البلقان بسبب تزايد البطالة الناجم عن أزمة كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، فقد اتفقت مجموعات العمل في كتلة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على تمديد القاعدة الخاصة بذلك لمدة عامين آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة التي تسمح بقدوم 15 ألف شخص فقط من هذه المجموعة، كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية العام الحالي.

وفي تصريحات للصحيفة، قال ماتياس ميدلبرج، المتحدث باسم التحالف المسيحي للسياسة الداخلية، عن السبب في هذه الخطوة:" نحن نمر بحالة ركود اقتصادي كبير ولدينا الآن 600 ألف عاطل زيادة عما كان قبل عام، والإبقاء على عمل قاعدة غرب البلقان في مثل هذا الموقف دون تغيير، ليس أمرا اختياريا".

من جانبها، ذكرت وزارة العمل، التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للصحيفة إنه حتى بدون حد أقصى فإن توجيه الهجرة حسب الحاجة أمر ممكن لأن الوكالة الاتحادية للعمل لا توافق على التوظيف " في حال كان هناك باحثون عن عمل مميزون داخليا أو من الاتحاد الأوروبي".

وكان قد تم تطبيق قاعدة غرب البلقان قبل نحو خمسة أعوام، وتتيح هذه القاعدة قدوم العمالة غير المتعلمة من البانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومونتينجرو وصربيا، بشكل قانوني في حال كان لديهم وعد من جهة ألمانية بالحصول على عمل.

وحسب تقرير الصحيفة، فقد قدم إلى ألمانيا في العام الماضي 27 ألف عامل.

يشار إلى أن أزمة كورونا رفعت البطالة بين الأجانب في ألمانيا منذ مارس الماضي بنسبة 24% ليصل عددهم إلى 840 ألف شخص، وفقا لبيانات الوكالة الاتحادية للعمل والتي استندت إليها الصحيفة في تقريرها.