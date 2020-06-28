«الصحة البريطانية» تسجل 36 وفاة و901 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، تسجيل 36 حالة وفاة و901 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وذكرت الوزارة - في بيانها اليومي بشأن مكافحة الفيروس، عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بلغ 43 ألفا و550 شخصا، مشيرا إلى وصول إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 311 ألفا و351 حالة.



بينما يؤكد مكتب الإحصاءات الوطنية إن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد19" في المملكة المتحدة يتجاوز 54 ألف شخص، مرجعا انخفاض تعداد وزارة الصحة إلى عدم تسجيل الوفيات في المنازل ودور الرعاية خلال الأسابيع الأول من تفشي الجائحة.