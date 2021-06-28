المرصد السوري: 7 قتلى من الحشد الشعبي العراقي جراء القصف الأمريكي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط سبعة قتلى من "الحشد الشعبي العراقي" جراء الضربة الجوية الأمريكية ليل الأحد /الاثنين على مواقع عسكرية للميليشيات الموالية لإيران قرب وعند الحدود السورية – العراقية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن القتلى سقطوا جميعاً في الاستهداف الجوي الأمريكي بريف دير الزور الشرقي عند الحدود العراقية.

وأشار إلى أن القصف تسبب بتدمير مستودع للذخيرة والسلاح بالإضافة لتدمير نقطة عسكرية أخرى ، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وأقر الحشد الشعبي في العراق، بأن طائرات أمريكية قصفت مقارا له على الحدود العراقية السورية، ما أدى إلى مقتل عدد من قواته.

وقال أحمد المكصوصي آمر اللواء 14 بالحشد الشعبي، في بيان صحفي وزع اليوم، إن طائرات أمريكية نفذت فجر اليوم ضربة جوية استهدفت من خلالها مقار الحشد الشعبي في اللواء الرابع عشر المرابط على الحدود العراقية السورية، ما أدى إلى "استشهاد كوكبة من المقاتلين الأبطال".

وشدد بالقول: "سنبقى الدرع الحصين لهذا الوطن العزيز، ونحن بكامل الجهوزية التامة ورهن إشارة القيادة العامة للرد وأخذ الثأر".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمس أوامر بشن ضربات جوية على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسورية.

وقال جون كيربي السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إن الميليشيات المدعومة من إيران استخدمت المنشآت المستهدفة في شن هجمات باستخدام طائرات بدون طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.