ترقية 5539 موظفا بوزارة العدل

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وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بإعمال قواعد ترقية الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وأسفر ذلك عن ترقية 5539 موظف اعتباراً من 1/7/2020.

وجاء ذلك على النحو التالي: 2291 موظفا بالقسم المدني، و1685 موظفا بأقلام المحضرين، و816 موظفا بقسم الخدمات المعاونة، و747 موظفا بالمحاكم الاقتصادية والأخصائيين "قانوني – نفسي – اجتماعي".

ويجري تباعًا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.