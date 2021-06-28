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ترقية 5539 موظفا بوزارة العدل

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 28 يونيو 2021 - 4:16 م | آخر تحديث: الإثنين 28 يونيو 2021 - 4:16 م

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بإعمال قواعد ترقية الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وأسفر ذلك عن ترقية 5539 موظف اعتباراً من 1/7/2020.

 

وجاء ذلك على النحو التالي: 2291 موظفا بالقسم المدني، و1685 موظفا بأقلام المحضرين، و816 موظفا بقسم الخدمات المعاونة، و747 موظفا بالمحاكم الاقتصادية والأخصائيين "قانوني – نفسي – اجتماعي".

 

ويجري تباعًا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

 


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