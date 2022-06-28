محمد إيهاب بطل رفع الأثقال الأولمبي يعلن اعتزاله قبل أولمبياد باريس

أعلن محمد إيهاب بطل رفع الأثقال الأولمبي وصاحب برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

وقال إيهاب أنه اعتزل اللعب بشكل نهائي بعد إلغاء فئة وزنه 81 كجم في أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن إيهاب اعتزل العام الماضي ثم تراجع عن ذلك بعد جلسة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ، بعد حرمان مصر من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإيقاف لمدة عامين من الاتحاد الدولي بسبب المنشطات .

وجاء بيان محمد إيهاب كالتالي:

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ..

الحمد لله اليوم أترك السباق كلاعباً، و بكامل إرادتى ليس ضعفاً ولا تخاذلاً ولكن من أجل ثقتكم الغاليه فى وعودى والميثاق المبنى على الصدق و الإطار الذى عودتكم ان ترونى فيه و إحتراماً لنفسى أنسحب بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمه باريس 2024 ،

قطار الأرقام لا يتوقف و الوقت ليس فى صالحى لتغيير مسارى و قد ينتفع به غيرى فى التجهيزات .. هذا ومن أجل صحتى النفسيه نكتفى بهذا القدر من المحاوله ...

نحمد الله على مدار خمسه عشر عاماً داخل عرين المنتخب القومى المصرى شاركت فيهم ب( ٦ موازين) دوليه توّجت فى جميعهم .. أعطانا الله فيهم من القوة والصبر للنجاه من حروب عظيمه وتحقيق قدر كبير من الطموحات كانت على أرض الواقع مستحيله ،

و فضل من الله لكى اتوّج بشرف تمثيل بلدى و رفع علم مصر فى المحافل الدوليه بأكبر رصيد لميداليات فى التاريخ المصرى والعربى والأفريقى فى البطولات العالميه للكبار وصولاً للميداليه الأوليمبيه إرث رياضى أفتخر به ، و عِلم لم أبخل يوماً به لا على نفسى ولا على غيرى إبتغاء وجه الله ، ورزق وفير من الصحه والعافيه أنفقتهم فى طريق كسبت منه رزقاً حلالاً يرتضيه ..

مؤمن أن كل شئ له وقته ولكل بدايه نهايه وحياتنا مراحل و ثقتى بالله تكفيني و تغمرنى بالأمل والتفاؤل فيما هو قادم من فرص وبدائل ما دامت نوايانا لا تحمل للجميع إلا الخير ..

تعاملت مع الأثقال لأعوام و تعلمت أن النجاح ليس حكراً لأحد فمن يجتهد يصل ، ولم يهون عليا الطريق إلا دعمكم ،، و بإستكمال المسيره إن شاء الله مع أصدقائى الأبطال قادرون بالعزيمة والإخلاص على تحقيقها،،

أشكر الجميع على شتى أنواع الدعم والتقدير والإحتواء السنوات التى قضيتها معكم وكان لى عظيم الشرف أن تكون جميع بطولاتى بأسم مصر وجميع إنجازاتى بمدربين مصريين وقد تكون هى الذكريات التى استشهد بها لآخر عمرى بأنها من الأجمل ، ورسالتى فيها معكم كانت هى الأرقى ،، نسأل الله أن تكون شاهده لنا لا علينا يوم أن نلقاه ..

وأخيراً أرجوا من الله أن أكون تركت شيئاً طيباً فى نفوس الجميع يتذكرونه بالخير ،، أسأل الله العفو متسامحاً لكل من أخطأ فى حقى من أجل إبقاء الود ،، و أن يعيننى قولاً وفعلاً على أن أكون رداً لكل جميل فعلتموه ما استطعت ،، وأن يحسن لنا الله ختامنا فيما بقى ..

حفظ الله مصر وأبطالها.