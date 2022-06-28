تقرير: غارة أمريكية تستهدف قياديا في منظمة تابعة للقاعدة بسوريا

نقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول أمريكي مطلع أن الولايات المتحدة نفذت أمس غارة جوية في سوريا استهدفت قياديا بارزا في منظمة "حراس الدين" التابعة لتنظيم "القاعدة".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة "واثقة للغاية" من أن الضربة التي نفذت من طائرة بدون طيار قتلت أبو حمزة اليمني، القيادي في "حراس الدين".

وأضاف المسؤول أنه لم تكن هناك حاجة لإخطار الروس عبر خط الاتصال الخاص بمناطق "عدم الاشتباك" في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أن اليمني كان مسافرا بمفرده على دراجة نارية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا عندما تم استهدافه، وتشير المراجعة الأولية للضربة إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين.

وأكد البيان أن "القضاء على هذا القائد البارز سيعطل قدرة القاعدة على تنفيذ الهجمات ضد المواطنين الأمريكيين وشركائنا والمدنيين الأبرياء حول العالم".