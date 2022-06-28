قطر: نأمل أن تسهم جولة المحادثات الأمريكية الإيرانية بالدوحة في إحياء الاتفاق النووي

رحبت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، استعداد قطر التام لتوفير الأجواء التي تساعد كل الأطراف في إنجاح الحوار.

وأعربت الوزارة عن أمل دولة قطر في أن تتوج جولة المحادثات غير المباشرة بنتائج إيجابية تسهم في إحياء الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكان مصدر مطلع بوزارة الخارجية الإيرانية أعلن أمس الاثنين، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين بلاده والقوى العالمية ستبدأ اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي كانت تجرى في فيينا، ولن تشارك الأطراف الخمسة الأخرى في الاتفاق، هي الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، في محادثات الدوحة.