محافظ قنا: انتهاء إصلاح خط الصرف الصحي وعودة مياه الشرب خلال 3 ساعات

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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أنه سيتم الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد محطة الصرف الصحى الرئيسية لمدينة قنا وعودة مياه الشرب خلال الثلاث ساعات المقبلة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية فى منتصف الليل قام بها محافظ قنا لموقع كسر بخط طرد محطة الصرف الصحى الرئيسية لمدينة قنا، بجوار شركة مختار إبراهيم بطريق المدينة الصناعية، مما استدعى توقف محطتىّ مياه الصالحية والحميدات بمدينة قنا .

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب العمدة مبارك عضوا مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وقال محافظ قنا إن فريق الصيانة والإصلاحات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى يواصل أعمال الإصلاح منذ صباح اليوم وحتى الآن دون توقف للانتهاء من أعمال إصلاح خط الطرد، موجها بتقديم كل الدعم للشركة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأضاف الداودي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قاموا بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة لحين عودة تدفق المياه بشكل طبيعى خلال الساعات القادمة،. مناشدا المواطنين بالاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام ( 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541 لتحديد المناطق التي في حاجة لإرسال سيارة مياه شرب نقية.