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أوسوريو يمنح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 12:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 12:01 ص

منح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 56 نقطة.


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