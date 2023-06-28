 استقالة وزيرة العدل المجرية لقيادة قائمة حزب «فيدس» في الانتخابات الأوروبية العام المقبل - بوابة الشروق
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استقالة وزيرة العدل المجرية لقيادة قائمة حزب «فيدس» في الانتخابات الأوروبية العام المقبل

وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا
وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 12:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 12:29 م

أعلنت وزيرة العدل المجرية، جوديت فارجا استقالتها، اعتبارا من نهاية يوليو المقبل، حيث تعتزم قيادة قائمة حزب "فيدس - الاتحاد المدني المجري" اليميني الحاكم، في الانتخابات الأوروبية العام المقبل.

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة "ماجيار نمزيت" اليومية الموالية للحكومة، تم نشرها في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن "تلك المهمة تتطلب التفرغ الكامل".

وتعتبر فارجا، حليفة مقربة من رئيس الوزراء الشعبوي اليميني المجري، فيكتور أوربان، وأصبحت فارجا، 42 عاما، وهي محامية، وزيرة الدولة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2018، ووزيرة للعدل في يوليو 2019، على الرغم من أن الاضطلاع بشئون العلاقات مع التكتل ظل من اختصاصها بعد توليها منصب وزيرة العدل.

وفي العديد من صراعات بلادها مع الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، في قضية سيادة القانون، أثبتت فارجا أنها سياسية شجاعة، جعلت وجهة نظر حكومتها مسموعة.


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