قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الرئيس جو بايدن "لم يكن موفقا في بداية" مناظرته مع الخصم الرئاسي دونالد ترامب ولكنه انهاها "بقوة".

وأضافت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية التي استضافت مناظرة أمس الخميس: "يمكن للناس مناقشة نقاط تتعلق بالأسلوب، ولكن في نهاية المطاف، يجب أن تكون هذه الانتخابات، ومن سيكون رئيس الولايات المتحدة، هما الجوهر، والتناقض واضح".

واتهمت هاريس ترامب بالكذب "مرارا وتكرارا" خلال المناظرة التي أجريت في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وخلال المناظرة التي استمرت 90 دقيقة، تردد بايدن - 81 عاما، كثيرا عند الإجابة ولم يتحدث بشكل واضح، ولم يجب دائما بشكل متسق.

وأعرب محللون سياسيون أمريكيون عن قلقهم من الأداء "المؤلم" للرئيس، قائلين أنه تسبب في "ذعر" داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له.