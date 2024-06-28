حزب الله يستهدف الأجهزة ‏التجسسية في موقع إسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية

أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا، اليوم الجمعة، الأجهزة ‏التجسسية في موقع "بركة ريشا" الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة المناسبة، واستهدفت المدفعية والغارات الإسرائيلية عدد من المناطق في جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إن عناصر المقاومة استهدفوا صباح اليوم، الأجهزة ‏التجسسية في موقع "بركة ريشا" بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

من جهته أخرى ، قصفت مدفعية الاحتلال بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم أطراف بلدة "كفركلا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأغار طيران الاحتلال بعد ظهر اليوم على بلدة "شيحين" في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم" تلة الحمامص" جنوب بلدة " الخيام" بقذيفتين، بحسب قناة "المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".

ونعت المقاومة الإسلامية ليل أمس الخميس ثلاثة من عناصرها، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 383.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.