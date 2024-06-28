يشعر الديمقراطيون الذين يتابعون المناظرة الليلة بالقلق من أداء الرئيس جو بايدن، ويشعرون بأنه ليس قوياً بما يكفي في مواجهة أكاذيب دونالد ترامب ولا واضحاً بما فيه الكفاية بشأن رؤيته الخاصة وما فعله من أجل البلاد.

قال أحد المشرعين لشبكة CNN: "كارثة". "يبدو ترامب منطقيًا حتى لو كان يكذب بسرعة 60 ميلاً في الساعة. بايدن غير مفهوم."

وقال مشرع آخر لشبكة CNN إن أداء بايدن "يتحسن ولكنه محطم".

يشعر الديمقراطيون بالقلق بشكل خاص من أن ترامب يبدو أكثر اعتدالاً من المعتاد في حين أن بايدن لا "يرد" على أكاذيب ترامب.

وقال مشرع ثالث: "أعتقد أن أداء جو أفضل مما كان عليه في الدقائق الخمس عشرة الأولى، وأن ترامب يكذب في طريقه خلال المناظرة. لكنني أتمنى أن يكون جو أقوى بكثير في الرد."