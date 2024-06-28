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أردوغان: مستعدون لتطوير العلاقات مع سوريا

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 3:30 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 3:30 م

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة للعمل على تطوير العلاقات مع سوريا.

وقال أردوغان إنه لا يوجد سبب لعدم إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، سنعمل معًا على تطوير العلاقات مثلما عملنا معا في الماضي، وليس لدينا هدف للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، والمستندة إلى "سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى".

يذكر أن قوات تركية تنتشر في شمال سوريا، ونفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة ، ضد تنظيمي "داعش" وحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " ووحدات حماية الشعب الكردية " واي بي جي".

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