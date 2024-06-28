الصحة الإسرائيلية: إصابة 81 شخصا بحمى غرب النيل ووفاة سبعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، أنه تم تشخيص إصابة 81 شخصا حتى الآن بحمى غرب النيل، معظمهم من المنطقة الوسطى من البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم إدخال حوالي 64 من المرضى إلى المستشفيات، وتم توصيل أجهزة التنفس الصناعي لستة منهم،بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وتابعت الوزارة أن سبعة مرضى توفوا بعد تشخيص إصابتهم بالمرض ، اثنان منهم أمس الأربعاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن نحو 80% من المصابين لا تظهر عليهم الأعراض، وأوصت بمكافحة البعوض لتجنب الإصابة بالمرض.

يشار إلى عدوى فيروس غرب النيل هى مرض فيروسي ينقله بشكل رئيسي البعوض إلى البشر. ويعاني مُعظم الأشخاص من أعراضٍ خفيفة أو من دون أيَ أعراض، ولكن يُعاني البعض من عدوى شديدة تُصيب الجهاز العصبي المركزي.