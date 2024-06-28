نائب رئيس لجنة الحكام يعلق على تعيين الغندور والبنا بعد أزمة الزمالك

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كشف محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام، كواليس اختيار محمود البنا وأحمد الغندور لإدارة مباريات في دور الترقي، بعد شكوى نادي الزمالك ضد الحكمين على خلفية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي والتي خسرها الزمالك 2-1.

وشدد محمد فاروق أن البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، هو المسئول عن اختيار حكام الدوري المصري الممتاز، فيما يتولى فاروق مسؤولية دوري المحترفين ودورة الترقي.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لم أتواجد في اجتماع اتحاد الكرة مع بيريرا، بسبب تواجدي في السعودية لأداء مناسك الحج خلال الفترة الماضية.. ولكن ما علمته أن اتحاد الكرة المصري، طلب من بيريرا، الرد على الخطابات الأخيرة بشأن أزمة التحكيم».

وأضاف: «مهمتي في اللجنة كانت تخص دوري المحترفين بالكامل، وكان بيريرا يستشيرني فيما يخص الدوري الممتاز».

وأوضح: «دورة الترقي تابعة لدوري المحترفين وبالتالي اختيار محمد البنا وأحمد الغندور ضمن اختصاصاتي، ولكني كنت في الخارج بذلك الوقت، ولو كنت هنا لما فعلت ذلك بل أرى ألا يديروا المباريات لأسبوع لحين مرور الأزمة».

وتابع: «بيريرا هو المسئول عن اختيار محمود البنا وأحمد الغندور لإدارة مباراة الترقي والصعود، بعد أزمة لقاء الزمالك والمصري».

وأردف: «بيريرا لديه وجهة نظر فهو يريد دعم البنا والغندور نفسيا.. لكن لو كنت مكانه كنت سأتجنب هذا القرار نظرا لوجود حالة من اللغط».

وأتم: «لم أشاهد مباراة المصري والزمالك ولا أعرف ما إن أخطأ الحكام فيها أم لا.. ولم تحدث أي اتهامات متبادلة بين الغندور والبنا وأستغرب كيف يروج الناس مثل هذه الشائعات».