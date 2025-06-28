 رئيس الوزراء الكندي: المفاوضات مع الولايات المتحدة معقدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الكندي: المفاوضات مع الولايات المتحدة معقدة

أوتاوا - (د ب أ)
نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 9:51 ص | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 9:51 ص

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس الجمعة المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة"، وذلك ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا مع إمكانية فرض رسوم جمركية جديدة عليها.

وقال كارني، لوسائل الإعلام المحلية: "سنواصل إجراء هذه المفاوضات المعقدة لمصلحة الكنديين... إنها مفاوضات".

وأعلن ترامب يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستنهي جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية الكندية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا على شركات التكنولوجيا الأمريكية هي "هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة".

يذكر أن ضريبة الخدمات الرقمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثين من يونيو الجاري، تفرض على شركات أمريكية مثل أمازون وجوجل وميتا وأوبر وأيربانب دفع 3% من إيرادات المستخدمين الكنديين.

وتجرى كندا والولايات المتحدة مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الكندية، والتي أدت بالفعل إلى انكماش اقتصادي كبير.


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