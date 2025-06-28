غدا طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

- التعليم: توزيع أوراق الأسئلة الساعة التاسعة صباحا وتعويض الطلاب عن الوقت في حالة التأخير.. ومراجعة كاميرات المراقبة يوميا



يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا امتحان اللغة الأجنبية الأولى للنظامين الجديد والقديم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وقال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إنه يجب التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، والتأكد من تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم.

وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي خروج عن الإطار العام المنضبط للعملية الامتحانية، وسيُطبق القانون بكل حزم للحفاظ على نزاهة الامتحانات ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أكد الوزير، ضرورة دخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، ومراعاة توزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، وتعويض الطلاب نفس الوقت إذا تأخر توزيع أوراق الاسئلة، لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم، ووجه بمراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان يوميًا لضمان عملها بكفاءة واستمرار الرصد بشكل فعال.

وشددت الوزارة التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير، وذلك تحت إشراف مباشر من مديري المديريات التعليمية، تنفيذًا للتعليمات الوزارية الواضحة في هذا الإطار.

وأكد رئيس عام امتحان الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية خالد عبد الحكم ضرورة متابعة مسئولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة، مع سرعة إبلاغ رئيس اللجنة بأي مشكلة قد تطرأ على الكاميرات، لضمان توثيق جميع الأحداث داخل اللجنة، والحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

ووجه عبد الحكم بالالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة مع بداية توقيت الامتحان دون أي تأخير، وضمان دخول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون تأخير.