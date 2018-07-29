إصابة 6 على الأقل في انفجار هز العاصمة الأفغانية

سُمع دوي انفجار هز العاصمة الأفغانية، كابول اليوم الأحد، في نفس اليوم الذي بدأت فيه البلاد حملة للانتخابات الرئاسية.

ووقع الانفجار في حي واقع شمال شرق كابول. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي وقوع الانفجار، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، وحيد الله مايار إن ستة أشخاص أصيبوا في الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الإخبارية أن هدف الانفجار كان دار ضيافة، تابع لأمر الله صالح، وهو أحد نواب الرئيس، الذي يأمل في أن يخلف الرئيس الأفغاني، أشرف غني.

ولم يؤكد المسؤولون بعد تلك الرواية.