مالطا تنقذ 95 مهاجرا من الغرق في زورق

مهاجرون تم انقاذهم لدى وصولهم الى قاعدة بالقرب من العاصمة فاليتا. تصوير: دارين زاميت لوبي - رويترز.

قالت السلطات في مالطا يوم الاثنين إن القوات المسلحة أنقذت مجموعة من 95 مهاجرا عُثر عليهم في زورق منكوب شمالي ليبيا ونقلتهم الى الشاطئ في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة فاليتا.

وقالت منظمة تطوعية تدعى ”ألارم فون“ صباح الأحد إن الزورق كان مكتظا ويُنفذ الماء. وقالت إن القارب كان يقع داخل منطقة البحث والإنقاذ في مالطا.

وأنقذ زورق دورية مالطي مجموعة أخرى من 63 مهاجرا وأحضرهم إلى مالطا في 17 يوليو تموز. وأظهرت الفحوص فيما بعد إصابة أحد هؤلاء المهاجرين بفيروس كورونا، لتضع السلطات الطبية المجموعة بأكملها في الحجر الصحي.