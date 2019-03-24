أفغانستان: مقتل وإصابة 3 من الشرطة في انفجار في كابول

قُتل ضابط في الشرطة الأفغانية وأصيب اثنان أخران، جراء انفجار سيارة للشرطة بالعاصمة الأفغانية (كابول).

وقال المتحدث باسم مقر شرطة (كابول) فردو فاراموز الحادث، وفقا لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن انفجارا وقع في سيارة للشرطة حوالي الساعة 7:15 صباحا بالتوقيت المحلي لأفغانستان.

وأوضح فارامورز أن متفجرات زرعت في سيارة للشرطة وانفجرت في ضواحي المنطقة الرابعة بالعاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل ضابط أمن وإصابة اثنين آخرين فيما لحقت أضرار بالغة بسيارة الشرطة.

ولم يعلن أي فرد أو جماعة بما في ذلك طالبان حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.